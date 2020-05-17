Ограничения проезда по Крымскому мосту с 18 мая сохранятся

17 Май 2020 2020-05-17T18:02:55+03:00

За прошедшие сутки по нему проехали 4 тысячи авто

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С 18 мая ограничения по въезду на полуостров через Крымский мост остаются в силе, рассказал заместитель начальника полиции МВД по Республике Александр Смаглин.

- Контроль обязательного масочного режима в общественных местах Крыма остается. Кроме того, с 18 мая продолжают действовать ограничения для въезда по мосту (Крымскому, - ред.), - рассказал Александр Смаглин на заседании оперативного штаба.

За минувшие сутки о Крымскому мосту на полуостров въехало 1947 авто, выехало из Крыма — 2167 транспортных средств. Не пропустили в Крым 27 автомобилей, а не выпустили на материковую часть России 17 машин.

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ИСТОЧНИК KP.RU