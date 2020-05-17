В Симферополе и Севастополе 18 мая частично отключат электричество
18 мая, в отдельных районах Симферополя и Севастополя на время пропадет свет. Перебои с электричеством возникнут из-за ремонта электросетей.
Где не будет света:
СИМФЕРОПОЛЬ
с 8.00 до 17.00
ул. Кечкеметская, 122, 192, 192а, 194, 194а, 194б, 196;
проспект Победы, 214, 214а;
ул. Белы Куна, 5, 7а;
ул. Автомобильная, 20-46 (чет), 23-47 (нечет);
пер. Лиственный, 81-91 (нечет); пер. Розовый, 24-32 (чет), 17-21 (нечет);
Каменский массив, садовые товарищества: Консервщик, Строитель, Механизатор
СЕВАСТОПОЛЬ
с 9.00 до 17.00
ул. Циолковского, 1-5;
ул. Челюскинцев, 65, 38-94;
ул. Дорофея Кошубы, 7-21;
ул. Богданова, 2-8, 1-А, 9-А, 9-Б, 7-А, 7-Б, 1-3, 7;
ул. Синопская, 4-24, 1-25;
пр. Кипарисовый, 2-10,1-7;
туп. Сливовый, 1-7;
туп. Обрывистый, 10, 1-19;
ул. Абрикосовая, 2-42, 1, 5-9, 13-37, 43;
ул. Гранатная, 17-а
с 9.00 до 13.00
село Фруктовое: ул. Садовая, 6-14, 19-43.
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ИСТОЧНИК KP.RU