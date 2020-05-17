В Симферополе и Севастополе 18 мая частично отключат электричество

17 Май 2020 2020-05-17T19:10:53+03:00

Свет пропадет в дневное время. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Изменить размер текста: A A

18 мая, в отдельных районах Симферополя и Севастополя на время пропадет свет. Перебои с электричеством возникнут из-за ремонта электросетей.

Где не будет света:

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Кечкеметская, 122, 192, 192а, 194, 194а, 194б, 196;

проспект Победы, 214, 214а;

ул. Белы Куна, 5, 7а;

ул. Автомобильная, 20-46 (чет), 23-47 (нечет);

пер. Лиственный, 81-91 (нечет); пер. Розовый, 24-32 (чет), 17-21 (нечет);

Каменский массив, садовые товарищества: Консервщик, Строитель, Механизатор

СЕВАСТОПОЛЬ

с 9.00 до 17.00

ул. Циолковского, 1-5;

ул. Челюскинцев, 65, 38-94;

ул. Дорофея Кошубы, 7-21;

ул. Богданова, 2-8, 1-А, 9-А, 9-Б, 7-А, 7-Б, 1-3, 7;

ул. Синопская, 4-24, 1-25;

пр. Кипарисовый, 2-10,1-7;

туп. Сливовый, 1-7;

туп. Обрывистый, 10, 1-19;

ул. Абрикосовая, 2-42, 1, 5-9, 13-37, 43;

ул. Гранатная, 17-а

с 9.00 до 13.00

село Фруктовое: ул. Садовая, 6-14, 19-43.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU