Погода в Крыму на 18 мая: ветрено и тепло +25
18 мая на Крымском полуострове актуальна высокая пожарная опасность и действует штормовое предупреждение.
- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер западный, северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +23…+25°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.
Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер днем северный 6-11 м/с. Температура воздуха днем +17…+19°.
На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер западный, северо-западный до 15 м/с. Температура воздуха днем +18…+20°.
В Керчи переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер днем северо-западный до 14 м/с. Температура днем +18…+20°.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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