2020-05-18T06:19:45+03:00
Общество

Погода в Крыму на 18 мая: ветрено и тепло +25

На полуострове в силе штормовое предупреждение
Ольга АВЕРЬЯНОВА
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На Южном берегу Крыма переменная облачность.На Южном берегу Крыма переменная облачность.Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
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18 мая на Крымском полуострове актуальна высокая пожарная опасность и действует штормовое предупреждение.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер западный, северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +23…+25°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер днем северный 6-11 м/с. Температура воздуха днем +17…+19°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер западный, северо-западный до 15 м/с. Температура воздуха днем +18…+20°.

В Керчи переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер днем северо-западный до 14 м/с. Температура днем +18…+20°.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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