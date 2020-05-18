Погода в Крыму на 18 мая: ветрено и тепло +25

18 Май 2020 2020-05-18T06:19:45+03:00

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

На полуострове в силе штормовое предупреждение

Изменить размер текста: A A

18 мая на Крымском полуострове актуальна высокая пожарная опасность и действует штормовое предупреждение.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер западный, северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +23…+25°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер днем северный 6-11 м/с. Температура воздуха днем +17…+19°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер западный, северо-западный до 15 м/с. Температура воздуха днем +18…+20°.

В Керчи переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер днем северо-западный до 14 м/с. Температура днем +18…+20°.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU