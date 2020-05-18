2020-05-18T10:11:57+03:00
Общество

Возложение цветов и зажжение свечей: Как в Крыму почтят память жертв депортации

18 мая в республике проходят траурные мероприятия
Надежда ДАЦЮК
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Фото: fb.ruФото: fb.ru
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В Республике Крым 18 мая пройдут мероприятия, посвященные 76-летию депортации народов Крыма. Большинство памятных акций из-за распространения коронавируса пройдут без массового присутствия людей.

Первое мероприятие, которое пройдет сегодня, это возложение цветов к мемориалу «Возрождение» Крымского инженерно-педагогического университета имени Февзи Якубова. Кроме того, цветы возложат к памятному камню на бульваре Ленина, недалеко от железнодорожного вокзала, и к мемориалу у границ Ботанического сада КФУ.

Памятные акции 18 мая пройдут и в интернете. В 21.00 пройдет акция «Зажги огонь в своем сердце». В память о жертвах депортации можно будет зажечь свечу на окнах домов, затем сделать фото и выложить его в соцсетях с хештегами #зажгиогоньвсвоемсердце, #18мая, #вместемысила, #дднкрым, #деньдепортации.

«Дом дружбы народов» в Крыму также готовит акцию «Память народов. Это не должно повториться». На почту ddnarodov@mail.ru принимается информация о депортированных родственников и их фото, а также картины, посвященные этим событиям.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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