В Крыму за сутки выявили 13 человек с коронавирусом

18 Май 2020 2020-05-18T10:19:41+03:00

Зараженных в Крыму все больше. Фото: Архив КП

Один из них прибыл из Красноярского края

Изменить размер текста: A A

В Крыму за минувшие сутки зарегистрировали 13 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

По его словам, большинство из них (12 человек) - это контактные лица из ранее выявленных очагов инфекции, еще один зараженный приехал из Красноярского края и обратился к медикам с симптомами респираторной вирусной инфекции.

- Все заболевшие госпитализированы в инфекционный стационар, - отметил Аксенов.

Сотрудники Роспотребнадзора определяют всех, кто контактировал с зараженными.

С начала пандемии в республике уже зарегистрировали 294 случая заражения коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU