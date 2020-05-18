2020-05-18T10:19:41+03:00
Коронавирус Covid-19

В Крыму за сутки выявили 13 человек с коронавирусом

Один из них прибыл из Красноярского края
Анастасия ЖУКОВА
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Зараженных в Крыму все больше. Фото: Архив КПЗараженных в Крыму все больше. Фото: Архив КП
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В Крыму за минувшие сутки зарегистрировали 13 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

По его словам, большинство из них (12 человек) - это контактные лица из ранее выявленных очагов инфекции, еще один зараженный приехал из Красноярского края и обратился к медикам с симптомами респираторной вирусной инфекции.

- Все заболевшие госпитализированы в инфекционный стационар, - отметил Аксенов.

Сотрудники Роспотребнадзора определяют всех, кто контактировал с зараженными.

С начала пандемии в республике уже зарегистрировали 294 случая заражения коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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