В Крыму за сутки выявили 13 человек с коронавирусом
В Крыму за минувшие сутки зарегистрировали 13 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.
По его словам, большинство из них (12 человек) - это контактные лица из ранее выявленных очагов инфекции, еще один зараженный приехал из Красноярского края и обратился к медикам с симптомами респираторной вирусной инфекции.
- Все заболевшие госпитализированы в инфекционный стационар, - отметил Аксенов.
Сотрудники Роспотребнадзора определяют всех, кто контактировал с зараженными.
С начала пандемии в республике уже зарегистрировали 294 случая заражения коронавирусом.
ИСТОЧНИК KP.RU