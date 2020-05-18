Летние лагеря и кружки при школах в Крыму не будут работать в этом сезоне

18 Май 2020 2020-05-18T11:50:51+03:00

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Летом 2020 в Крыму не будут работать оздоровительные лагеря при школах. Это связано с распространением коронавирусной инфекции, сообщила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская.

По ее словам, готовить школы к работе в летнюю оздоровительную кампанию не стоит. Не нужно тратить время на оформление и подготовку документов на получение санэпидзаключения.

- Директорам школ не нужно этого делать, вы просто потратите время. Пришкольные летние лагеря в этом сезоне работать не будут, – сказала глава ведомства.

По ее словам, такая же участь ждет кружки и секции дополнительного образования.

Наталья Пеньковская также обратила внимание крымчан на то, что сейчас нет нормального образовательного процесса в школах. Глава Роспотребнадзра напомнила, что ситуация сложная, ОГЭ для 9-классников отменено, сдача ЕГЭ перенесена.

- Никакие условия сегодня не позволят нам стабилизировать ситуацию, дополнительные кружки и образования сейчас не выйдут в работу, – отметила она.

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ИСТОЧНИК KP.RU