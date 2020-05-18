2020-05-18T12:05:14+03:00
Общество

Аксенов рассказал, при каких условиях в Крыму могут ужесточить режим самоизоляции

Это возможно при неблагоприятной ситуации с распространением коронавируса
Надежда ДАЦЮК
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Фото: пресс-служба правительства КрымаФото: пресс-служба правительства Крыма
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Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в любой момент ситуация в покоронавирусу может развиться в негативном ключе. Тогда будет принято решение снова ужесточить режим самоизоляции.

- Мы смотрим, что в ряде стран и других городах возобновляются повторные карантины, пошла вторая волна и так далее. Если только тенденция будет развиваться в негативном ключе, мне просто не останется другого выхода, как идти опять на ужесточение требований Роспотребнадзора и условий нахождения на улицах. Прошу всех об этом помнить, - сказал Аксенов.

Также глава республики напомнил, что на сегодня в Крыму действует обязательный масочный режим, самоизоляцию тоже рекомендуется соблюдать.

По словам Аксенова, в Крыму количество заразившихся за сутки примерно стабильно. Все выявленные случаи инфицирования происходят в известных очагах, новых практически не возникают. Таким образом, ситуацию с распространением вируса удается держать на контроле.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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