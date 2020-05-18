Джемилев предположил, что Крым может стать частью Украины при смене президента РФ

18 Май 2020 2020-05-18T13:05:35+03:00

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Экс-лидер запрещенного в РФ меджлиса крымскотатарского народа* Мустафа Джемилев надеется, что президент России, который придет на смену Владимиру Путину, «вернет» Крым Украине и будет соблюдать «международное право».

- Ясно, что при режиме Путина полуостров вряд ли возвратится, хотя экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер недавно сказал, что ни один президент РФ после Путина не будет возвращать Крым. Но я думаю, что следующий президент России будет намного умнее Путина, и поймет, что в интересах его страны быть цивилизованным государством, и соблюдать международное право. А это значит освобождение все занятых оккупантами территорий. Таких, как Крым и Донбасс, - сказал Джемилев.

Экс-лидер меджлиса также отметил, что для такого развития сценария нужно активное участие международного сообщества. В частности, усиление санкций. По мнению Джемилева, санкции могут быть катастрофой для России, и тогда РФ поймет, что нужно вести себя «прилично».

*запрещенная в России экстремистская организация.

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ИСТОЧНИК KP.RU