Джемилев предположил, что Крым может стать частью Украины при смене президента РФ
Экс-лидер запрещенного в РФ меджлиса крымскотатарского народа* Мустафа Джемилев надеется, что президент России, который придет на смену Владимиру Путину, «вернет» Крым Украине и будет соблюдать «международное право».
- Ясно, что при режиме Путина полуостров вряд ли возвратится, хотя экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер недавно сказал, что ни один президент РФ после Путина не будет возвращать Крым. Но я думаю, что следующий президент России будет намного умнее Путина, и поймет, что в интересах его страны быть цивилизованным государством, и соблюдать международное право. А это значит освобождение все занятых оккупантами территорий. Таких, как Крым и Донбасс, - сказал Джемилев.
Экс-лидер меджлиса также отметил, что для такого развития сценария нужно активное участие международного сообщества. В частности, усиление санкций. По мнению Джемилева, санкции могут быть катастрофой для России, и тогда РФ поймет, что нужно вести себя «прилично».
*запрещенная в России экстремистская организация.
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ИСТОЧНИК KP.RU