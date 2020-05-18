Последние звонки для крымских школьников пройдут в режиме онлайн

18 Май 2020 2020-05-18T13:54:17+03:00

Решение по выпускным пока не принято

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Всекрымский последний звонок пройдет в режиме «онлайн» 22 мая. Как сообщили в пресс-службе министерства образования Крыма, власти региона поздравят всех выпускников с окончанием учебного года в эфире телеканала «Первый Крымский».

- В эфире прозвучат поздравления от министра образования РК Валентины Лаврик, от главы республики Сергея Аксенова, председателя Госсовета РК Владимира Константинова, после чего будет дан последний звонок, - рассказали пресс-службе ведомства.

В Минобразе добавили, что каждый муниципалитет и школа может проводить свои мероприятия в связи с окончанием учебного года, но обязательно в режиме онлайн, поскольку это рекомендации Минпросвещения РФ.

Решение о том, как будут проводить выпускные, пока не принято, уточнили в пресс-службе.

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ИСТОЧНИК KP.RU