В Крыму 36 тысяч детей получат по 10 тысяч рублей в июне

18 Май 2020 2020-05-18T14:00:06+03:00

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В Крыму 36 тысяч детей от 16 до 18 лет получат в июне региональные выплаты в 10 тысяч рублей. Для того выделено 360 миллионов рублей, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

- Я вчера с Москвой, с министерством финансов все вопросы согласовал, средства есть, - сказал он.

Аксенов поручил правительству Крыма разработать порядок оформления и получения выплат, сделать его простым и понятным.

- У нас много мер поддержки принято, а за каждой из них надо по часу в очереди стоять. Так быть не должно, - отметил глава региона.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин заявил о расширении мер соцподдержки населения в условиях пандемии.

Предложено вдвое повысить минимальный размер пособия по уходу за ребенком для неработающих. Выплаты по 5 тысяч рублей на ребенка в месяц смогут получать все российские семьи, имеющие детей до 3 лет. С 1 июня будет осуществляться разовая выплата в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка с трех лет до наступления 16-летнего возраста и другие.

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ИСТОЧНИК KP.RU