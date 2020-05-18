В Ялте дерзкий кавказец ограбил дом и уехал на хозяйской «Ниве»

18 Май 2020 2020-05-18T14:52:13+03:00

Мужчина был в розыске, теперь он арестован

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В одном из поселков Большой Ялты произошло дерзкое ограбление. Вор взломал дверь веранды частного дома и вынес оттуда компьютеры, технику и прочее имущество на 100 тысяч рублей.

Но на этом вор не остановился. В доме он нашел ключи от хозяйской «Нивы», открыл машину и вывез на ней все награбленное.

Тем не менее, полицейские поймали злодея по «горячим следам». Им оказался ранее судимый 29-летний житель одной из республик Северного Кавказа.

Как выяснилось, мужчина был в розыске, а поэтому его сразу арестовали. Теперь вору грозит до пяти лет тюрьмы, пишет «Крымское информационное агентов».

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ИСТОЧНИК KP.RU