В Ялте дерзкий кавказец ограбил дом и уехал на хозяйской «Ниве»
В одном из поселков Большой Ялты произошло дерзкое ограбление. Вор взломал дверь веранды частного дома и вынес оттуда компьютеры, технику и прочее имущество на 100 тысяч рублей.
Но на этом вор не остановился. В доме он нашел ключи от хозяйской «Нивы», открыл машину и вывез на ней все награбленное.
Тем не менее, полицейские поймали злодея по «горячим следам». Им оказался ранее судимый 29-летний житель одной из республик Северного Кавказа.
Как выяснилось, мужчина был в розыске, а поэтому его сразу арестовали. Теперь вору грозит до пяти лет тюрьмы, пишет «Крымское информационное агентов».
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ИСТОЧНИК KP.RU