2020-05-18T14:52:13+03:00
Происшествия

В Ялте дерзкий кавказец ограбил дом и уехал на хозяйской «Ниве»

Мужчина был в розыске, теперь он арестован
Никита ПОЛЬКО
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Полиция нашла вора по горячим следам.Полиция нашла вора по горячим следам.Фото: Анастасия ЖУКОВА
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В одном из поселков Большой Ялты произошло дерзкое ограбление. Вор взломал дверь веранды частного дома и вынес оттуда компьютеры, технику и прочее имущество на 100 тысяч рублей.

Но на этом вор не остановился. В доме он нашел ключи от хозяйской «Нивы», открыл машину и вывез на ней все награбленное.

Тем не менее, полицейские поймали злодея по «горячим следам». Им оказался ранее судимый 29-летний житель одной из республик Северного Кавказа.

Как выяснилось, мужчина был в розыске, а поэтому его сразу арестовали. Теперь вору грозит до пяти лет тюрьмы, пишет «Крымское информационное агентов».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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