В Крыму возобновили движение по 100 междугородним маршрутам

18 Май 2020 2020-05-18T16:54:24+03:00

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В Крыму с 18 мая возобновили движение междугородние автобусы по 100 маршрутам, началась продажа билетов. При этом движение осуществляется по расписанию выходного дня, уточнили на предприятии «Крымавтотранс».

- Запущена по указу главы Республики Крым продажа автобусных билетов от автостанций предприятия «Крымавтотранс» в междугородном направлении. Движение по маршрутам осуществляется ежедневно по расписанию выходного дня с 5.00 до 11.00 и с 16.00 до 22.00, - сообщили в пресс-службе предприятия.

Пригородный транспорт тоже будет работать по измененному графику – с 5.00 до 21.00 по расписанию выходного дня.

Также на предприятии уточнили, что количество маршрутов будет увеличиваться, перевозчики продолжают подавать необходимые заявления. На полдень 18 мая по междугородним направлениям перевезено 625 пассажиров.

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ИСТОЧНИК KP.RU