Часть Симферополя и района останется без воды 19 мая

18 Май 2020 2020-05-18T17:34:50+03:00

Воды не будет 19 и 20 мая Фото: Надежда ДАЦЮК

Это связано с аварийно-восстановительными работами на пересечении улиц Аллейная и Солнечная

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Из-за ремонтных работ часть Симферополя и 14 населенных пунктов Симферопольского района 19 и 20 мая останутся без воды.

Как сообщили в пресс-службе ГУП «Вода Крыма», приостановка водоснабжения связана с аварийно-восстановительными работами на пересечении улиц Аллейная и Солнечная.

Так, воды не будет с 00.00 19 мая до 12.00 20 мая 2020 в селах Доброе, Заречное, Андрусово, Пионерское, Лозовое, Айкаван, Ана-Юрт, Акрополис, Ферсманово, поселках Понтос, Эски-Сарай, Камыш-Кора, Кирпичное, Тахта Джами и в прилегающих садовых товариществах.

В Симферополе без водоснабжения останутся жители микрорайонов Марьино, Марьино-Украинки, Свободы, Белого, Хошкельды, Каменки, Новосергеевки, Сергеевки, улиц Лермонтова, Куйбышева, Кечкеметская, Бела Куна, проспекта Победы.

19 мая будет организован подвоз питьевой воды с 9.30 до 11.30 на Беспалова, 156, Бела Куна, пр. Победы, 64. С 12.00 до 13.30 - Радищева, 88, пр. Победы, 82, Кечкеметская, 188. С 14.00 до 15.00 можно будет набрать воду на Беспалова 29, пер. Северный, 13, Кечкеметской 101. С 15.30 до 16.30 - Зои Рухадзе, пр. Победы, 210, Кечкеметская, 94.

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ИСТОЧНИК KP.RU