В Симферополе и Севастополе 19 мая произойдет масштабное отключение электричества
19 мая, в Симферополе и Севастополе часть районов останется без света. Перебои с электричеством возникнут из-за ремонта электросетей.
Где не будет света:
СИМФЕРОПОЛЬ
с 8.00 до 17.00
ул. Альминская, 4;
ул. Береговая, 1-29 (нечет), 2, 8-36 (чет);
проезд Береговой, 1-13 (нечет);
проезд Зеркальный, 1-27 (нечет), 4;
ул. Данилова, 2-44, 46-58 (чет), 66;
ул. Альминская, 3-23/1 (нечет), 6-32 (чет);
проезд Альминский, 1-30;
ул. им. газеты «Крымская правда», 11;
пер. Весенний, 1-9 (нечет), 4, 6;
ул. Оранжерейная, 1-23 (нечет), 41;
ул. Севастопольская, 59а-65 (нечет);
пер. Заводской, 1-5, 7;
ул. Курганная, 2;
ул. Озерная, 1-16, 18-32 (чет);
ул. Балтийская, 18-36а (чет), 41;
ул. Опытная, 2-42 (чет), 7-39 (нечет);
пер. Спартака, 1-5;
ул. Войкова, 2а;
пер. Парковый, 1-4;
ул. Парковая, 2-30 (чет), 1-39 (нечет);
ул. Лихого, 1-7 (нечет), 27-65 (нечет), 38;
ул. Тамбовская, 34, 36, 37-49 (нечет);
ул. Севастопольская, 31;
ул. Севастопольская /Эстонская;
ул. Бахчисарайская, 28-40 (чет), 33-45 (нечет);
ул. Гражданская, 37; ул. Батурина, 12-18 (чет);
пер. Охотничий, 20-32 (чет), 21-39 (нечет)
СЕВАСТОПОЛЬ
с 8.00 до 17.00
село Тыловое: пер. Земляной 2-а,2-8(чет),16, 1-7(нечет), пер Плодовый 2-А,4,8, 1-9 (нечет), пер. Малиновый 2-12(чет), 3-21(нечет), ул. Баздыревой 2-Б,2-18(чет),56, 3-А,7-Б,1-19 (нечет),59, пер. Сельский 3,7, ул. Севастопольская 6-ж, ул. Стахановская 22-А,28-Б,34-А,2-22(чет), 28/2,28-3, 15-А,1-17(нечет), ул. Лазурная 4-8(чет), 1-3(нечет), ул. Склонная 12-А,6-10(чет),14,18, 3,9, ул. Ясная 2,8-10(чет), ул. Ялтинская 4,12, ул. Водопроводная 1-3(нечет), ул. КСП "Красный Октябрь" 616, 605,613,617;
село Орлиное: ул. Культурная 2-16(чет), 5-А,7-А,15-А,1-17(нечет), ул. Механизаторов 2,6-10 (чет),14,22, ул. Пушкина 4,12, 7, ул. Благодатная 4-А, 1-3(нечет),13,19-21(нечет), пер. Батилиманский 4-А, пер. Западный 2, 3-9(нечет).
с 9.00 до 17.00
село Андреевка: ул. Майская 38-62,68,23-37;
ул. Циолковского,1-5;
ул. Челюскинцев,65,38-94;
ул. Дорофея Кошубы,7-21;
ул. Богданова,2-8,1-А, 9-А,9-Б,7-А,7-Б,1-3,7
с 9.00 до 13.00
про. Каспийский,3-27,31-35;
ул Кавказская,16/2,15/2,17/2,19;
ул. Каспийская,92 1/2,54-72,78-90,65,73-91;
ул. Мирная,8,3-5;
ул. Станюковича,46-48,49/1
с 9.00 до 12.00
село Родное: ул. Новая жизнь 18,17; ул. Садовая 2-24,1-31; ул. Умерова 2-6,3-7; ул. Яны Дунья 14,22-24,19,23
с 12.00 до 15.00
село Родное: ул Сумская 8-42,7-43; ул Новая 2-32,1-33
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ИСТОЧНИК KP.RU