В Симферополе рассказали, как записать ребенка в дежурную группу детсада

18 Май 2020 2020-05-18T18:18:07+03:00

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В Симферополе дошкольные образовательные учреждения работают в режиме дежурных групп. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Симферополя.

Начальник управления образования администрации Симферополя Татьяна Сухина отметила, что дежурные группы работают на основе приказа Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 29.04.2020 № 714.

Татьяна Сухина рассказала, что родитель за сутки должен уведомить руководство детского сада о необходимости посещения дежурной группы. Нужно будет подать заявление и предоставить необходимую справку от работодателя, а еще – сдать анализы на кал, яйцеглист и соскоб на энтеробиоз. После получения результатов анализа нужно вместе с ребенком посетить участкового врача-педиатра и получить справку.

Начальник управления образования администрации Симферополя добавила, что за предоставление достоверной информации о здоровье детей родители несут ответственность. В детский сад можно вести только здоровых малышей.

Наполняемость дежурных групп – не больше 12-ти человек. Когда детей приводят, им сразу же измеряют температуру, чтобы не допустить распространения заболевания в группе. При этом во время прогулок воспитанникам из разных групп запрещено общаться.

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ИСТОЧНИК KP.RU