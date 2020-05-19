Погода в Крыму на 19 мая: без осадков и тепло до +26
19 мая в Крыму сохранится высокая пожарная опасность, в силе и штормовое предупреждение.
- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный, южный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +24…+26°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.
Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер днем юго-западный до 10 м/с. Температура воздуха днем +20…+22°.
На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный, южный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +18…+20°.
В Керчи переменная облачность. Без осадков. Ветер днем юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха днем +20…+22°.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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