Погода в Крыму на 19 мая: без осадков и тепло до +26

19 Май 2020 2020-05-19T06:10:54+03:00

На Южном берегу Крыма переменная облачность Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

На полуострове действует штормовое предупреждение по Крыму на 19 мая

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19 мая в Крыму сохранится высокая пожарная опасность, в силе и штормовое предупреждение.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный, южный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +24…+26°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер днем юго-западный до 10 м/с. Температура воздуха днем +20…+22°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный, южный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +18…+20°.

В Керчи переменная облачность. Без осадков. Ветер днем юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха днем +20…+22°.

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ИСТОЧНИК KP.RU