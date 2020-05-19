2020-05-19T06:10:54+03:00
Общество

Погода в Крыму на 19 мая: без осадков и тепло до +26

На полуострове действует штормовое предупреждение по Крыму на 19 мая
Ольга АВЕРЬЯНОВА
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На Южном берегу Крыма переменная облачностьНа Южном берегу Крыма переменная облачностьФото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
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19 мая в Крыму сохранится высокая пожарная опасность, в силе и штормовое предупреждение.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный, южный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +24…+26°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер днем юго-западный до 10 м/с. Температура воздуха днем +20…+22°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный, южный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +18…+20°.

В Керчи переменная облачность. Без осадков. Ветер днем юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха днем +20…+22°.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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