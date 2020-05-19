В Крыму выявили 4 новых случая заражения коронавирусом, среди них - медики
В Крыму по состоянию на 19 мая зарегистрировали 4 новых случая заражения коронавирусом.
- Три из них выявлены при проведении противоэпидемических мероприятий и лабораторного скрининга. Один заболевший выявлен при обращении за медицинской помощью с симптомами респираторной вирусной инфекции, - сообщил глава РК Сергей Аксенов.
Среди заболевших один - медик.
Всех пациентов поместили в инфекционный стационар, Роспотребнадзор определяет круг контактных лиц.
Всего в Крыму зарегистрировали за время пандемии 298 случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровевших – 113 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU