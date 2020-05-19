2020-05-19T10:36:04+03:00
Экономика

Через год курортную недвижимость Крыма ждет небывалый спрос

Закрытые границы уберут зарубежную конкуренцию, считают власти
Никита ПОЛЬКО
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В 500-метров зоне от моря новых домов не появится.В 500-метров зоне от моря новых домов не появится.Фото: Михаил ПАТЛИС
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В ближайшие год-два спрос на курортную недвижимость в Крыму должен показать рост.

- Поднятый валютный курс и нестабильность с открытием внешних границ нейтрализуют зарубежную конкуренцию, спрос на курортную недвижимость вырастет, - сообщил в своем Facebook вице-премьер республики Евгений Кабанов.

Застройщики, работающие в Крыму, ощущают некоторые кризисные явления, связанные с падением спроса, ростом цен и трудности с поставками строительных материалов. Но по мере постепенного выхода из изоляции власти ожидают стабилизацию ситуации.

При этом Кабанов дал обещание, что в 500-метровой зоне от моря многоквартирных жилых домов не будет. Береговая линия будет развиваться за счет строительства рекреационных курортных комплексов, интересных для инвесторов, которые будут нести социальную нагрузку.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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