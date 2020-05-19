2020-05-19T11:05:26+03:00
Коронавирус Covid-19

За сутки в Крыму 23 человека были направлены в обсерватор

Из них 11 приехали с территории Украины
Анна КИРИЕНКО
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В обсерваторы направлены 23 прибывших в Крым гражданВ обсерваторы направлены 23 прибывших в Крым гражданФото: Михаил ПАТЛИС
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За сутки в Крыму 23 человека направлены в обсерватор. Из них 11 прибыли через пункты пропуска со стороны Украины.

- Всего 14 прибыло, трое в связи со смертью близких родственников, - пояснил заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков.

В аэропорту «Симферополь» постановления главного санитарного врача выписаны 7 прибывшим и еще 5 прибыли с уведомлением о пребывании в странах с неблагополучной эпидобстановкой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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