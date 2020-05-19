За сутки в Крыму 23 человека были направлены в обсерватор
За сутки в Крыму 23 человека направлены в обсерватор. Из них 11 прибыли через пункты пропуска со стороны Украины.
- Всего 14 прибыло, трое в связи со смертью близких родственников, - пояснил заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков.
В аэропорту «Симферополь» постановления главного санитарного врача выписаны 7 прибывшим и еще 5 прибыли с уведомлением о пребывании в странах с неблагополучной эпидобстановкой.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Крыму»