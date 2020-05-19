За нарушение масочного режима в Крыму составлено 48 протоколов
За нарушение масочного режима в Крыму за прошедшие сутки составлено 48 протоколов. Еще 2 составлены на родителей детей в возрасте до 14 лет, которые в общественных местах могут находиться только в сопровождении взрослых.
- Уже в новом формате проводили свою работу, - отметил замначальника полиции МВД по Крыма Александр Смаглин. - Основной акцент делали на проведении профилактических бесед.
На граждан в возрасте 65+ составлено 63 анкеты. За разъяснениями о новых требованиях к нахождению в общественных местах на «горячую линию» обратились 104 человека.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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