Нарушителей масочного режима в Крыму будут поджидать казаки

19 Май 2020 2020-05-19T12:00:34+03:00

Обязательный масочный режим введен в Крыму с 12 мая. Фото: Архив "КП".

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Казаки и сотрудники полиции будут контролировать, как жители Крыма соблюдают масочный режим и социальную дистанцию в полтора метра.

- Получали вчера письма по поводу большого скопления людей в управлениях Пенсионного фонда и очень большое количество в отделении банков - от до 20 до 60 человек в городах и районах, - сообщил на заседании штаба глава правительства Крыма Юрий Гоцанюк.

В этой связи он попросил администрации городов и районов полуустава обеспечить контроль в местах скопления людей. А вот работникам полиции и казачеству поручено обеспечить социальное дистанцирование.

Напомним, что в Крыму с 18 мая отменен режим обязательной самоизоляции. Теперь полиция ищет и штрафует нарушителей масочного режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU