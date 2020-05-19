Возможность старта курортного сезона в Крыму 2020 обсудят 26 мая

19 Май 2020 2020-05-19T12:38:53+03:00

Запуск курортного сезона в Крыму 2020 зависит от позиции Роспотребнадзора

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Руководство Крыма 26 мая обсудит с Роспотребнадзором возможность открытия курортного сезона. К этой дате будет видна динамика заболеваемости коронавирусом после продолжительных майских выходных дней.

- Вчера общался с руководителем Роспотребнадзора Анной Юрьевной Поповой, - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. - Договорились, что 26 мая возвращаемся к обсуждению темы работы санаторно-курортных учреждений.

В случае отрицательной динамики заболеваемости 27 мая оперативный штаб в Совмине представит требования Роспотребнадзора к санаторно-курортным учреждениям для работы в летний сезон. Действующие рекомендации для отрасли не выполнимы.

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ИСТОЧНИК KP.RU