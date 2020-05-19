Китайцы отправили в Крым 50 тысяч защитных масок
Также Члены китайской ассоциации друзей РК выслали защитные костюмы
Маски распределят по больницам республики. Фото: Архив "КП".
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В республику от Членов китайской ассоциации друзей Крыма отправили 50 тысяч медицинских масок и 50 специальных защитных костюмов. Пока посылка находится в Москве, но уже в ближайшее время прибудет в Крым.
Как сообщили в пресс-службе постоянного представительства Крыма при президенте РФ, гуманитарная помощь была отправлена 17 мая.
По прибытию в Крым груз направится на распределение в учреждениях здравоохранения республики.
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ИСТОЧНИК KP.RU