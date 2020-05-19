Китайцы отправили в Крым 50 тысяч защитных масок

19 Май 2020 2020-05-19T13:54:45+03:00

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В республику от Членов китайской ассоциации друзей Крыма отправили 50 тысяч медицинских масок и 50 специальных защитных костюмов. Пока посылка находится в Москве, но уже в ближайшее время прибудет в Крым.

Как сообщили в пресс-службе постоянного представительства Крыма при президенте РФ, гуманитарная помощь была отправлена 17 мая.

По прибытию в Крым груз направится на распределение в учреждениях здравоохранения республики.

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ИСТОЧНИК KP.RU