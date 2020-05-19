В Крыму полицейские крышевали притон интимных услуг

19 Май 2020 2020-05-19T14:14:26+03:00

За свою помощь сотрудники МВД потребовали два миллиона

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Еще два года назад полиция накрыла в Крыму салон интимных услуг. Организатора притона задержали, а само помещение опечатали. Вот только сотрудники МВД, которым поручили вести дело, вернули ключи от притона его хозяину и стали крышевать незаконный бизнес.

Как сообщили в пресс-службе Следкома по РК, за возврат ключей от притона с его хозяина потребовали миллион рублей. Еще один миллион полицейские взяли за то, что якобы помогли изменить меру пресечения для преступника с содержания под стражей на домашний арест.

Как только взятка была получена, нечистые на руку полицейские были задержаны сотрудниками крымского ФСБ. Теперь бывших стражей порядка ждет суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU