Больница Бахчисарая осталась без света из-за аварии

19 Май 2020 2020-05-19T16:03:35+03:00

Свет вернули в дома и больницу к 7.00 Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Без электричества остались и 4 тысячи жителей

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Авария на линии электропередачи оставила без электричества Бахчисарайскую центральную районную больницу и около 4 тысяч человек.

Как сообщается на сайте «Крымэнерго», авария произошла 19 мая в 3.04, в результате обесточенными оказались 24 потребительских трансформаторных подстанции, которые обеспечивали светом часть города с населением 3 845 человек.

В числе отключенных объектов оказалась Бахчисарайская ЦРБ, в которой на лечении находились 127 человек, а также насосная станция «Воды Крыма». Их подключили к другим линиям в течение 15 минут.

Саму аварии устранили к 7.00.

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ИСТОЧНИК KP.RU