Больница Бахчисарая осталась без света из-за аварии
Авария на линии электропередачи оставила без электричества Бахчисарайскую центральную районную больницу и около 4 тысяч человек.
Как сообщается на сайте «Крымэнерго», авария произошла 19 мая в 3.04, в результате обесточенными оказались 24 потребительских трансформаторных подстанции, которые обеспечивали светом часть города с населением 3 845 человек.
В числе отключенных объектов оказалась Бахчисарайская ЦРБ, в которой на лечении находились 127 человек, а также насосная станция «Воды Крыма». Их подключили к другим линиям в течение 15 минут.
Саму аварии устранили к 7.00.
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ИСТОЧНИК KP.RU