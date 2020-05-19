Как в Симферополь тянут воду из Ивановского водозабора

19 Май 2020 2020-05-19T16:56:55+03:00

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Пять новых скважин на Ивановском водозаборе начнут питать влагой столицу Крыма дополнительной водой, сообщила вице-премьер правительства республики Юлия Жукова.

Сегодня ведутся работы по включению в оборот дополнительных пяти скважин на Ивановском водозаборе, а также замена участков разводящих сетей на существующих водозаборах, направление части поднимаемой на других водозаборах воды, строительство ветки водовода от водозабора на Межгорный гидроузел и работы по замене участков существующего водовода, установке вантузов и запорной арматуры на водоводе и другое.

Пока смонтировано почти три тысячи погонных метров трубопровода из 3700.

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ИСТОЧНИК KP.RU