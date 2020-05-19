2020-05-19T17:48:39+03:00
Общество

В Крыму возобновлено движение пригородных электричек

На 7 маршрутов вышли 53 поезда
Анна КИРИЕНКО
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Электрички вернулись к привычному расписаниюЭлектрички вернулись к привычному расписаниюФото: Анастасия ЖУКОВА
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В Крыму возобновлено движение пригородных электропоездов. Они будут курсировать согласно расписанию.

Южная пригородная пассажирская компания сняла ограничения, связанные с распространением covid-19. На линии выйдут 53 поезда, которые выполняют 7 маршрутов: «СимферопольСевастополь», «Симферополь — Евпатория», «Симферополь - Соленое озеро — Джанкой», «Севастополь — Евпатория», «Джанкой — Керчь», «Керчь — Феодосия», «Феодосия — Армянск».

Расписание опубликовано на сайте компании-перевозчика. Билеты доступны в железнодорожных кассах и онлайн – на сайте ug-ppk.ru и в мобильном приложении «В путь».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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