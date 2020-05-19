Путин возложил на правительство ответственность за выплаты медработникам

19 Май 2020 2020-05-19T18:04:11+03:00

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Президент Владимир Путин подверг критике правительство за проблемы с выплатами медикам. Зарплаты от 25 до 80 тысяч рублей должны были получить все врачи, младший и средний медперсонал, водители «скорых», которые оказывают помощь больным с коронавирусом, напоминает kp.ru. Но где-то средства не дошли, а где-то дошли, но не в том объеме, в каким изначально медикам обещал глава государства. На совещании 19 мая Владимир Путин призвал не перекладывать ответственность на главных врачей.

Сам документ, составленный в правительстве, на основании которого деньги и назначают, составлен недостаточно четко.

- Вы знаете, вопросы всегда есть, ко всем. Но если бы в постановлении правительства изначально были бы прописаны ясные, понятные, прозрачные, легко контролируемые принципы и способы доведения этих президентских выплат за работу в особых условиях, то тогда было бы меньше вопросов к этим главврачам, - сказал Владимир Путин.

Он напомнил, что главврачи итак работают «с утра до ночи». Доплаты получили 30 тысяч врачей.

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ИСТОЧНИК KP.RU