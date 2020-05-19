Эксперт рассказал, что нужно сделать, чтобы российские дороги были лучше

19 Май 2020 2020-05-19T18:15:16+03:00

У каждой трассы, по его мнению, должен быть свой хозяин

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Чтобы на российских дорогах было меньше ям, у каждой из них должен быть свой хозяин. Такое мнение kp.ru выразил лидер общественного движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов.

По его мнению, хозяин у дорог должен быть не формальный, а несущий полную ответственность за ее состояние, вплоть до уголовной, если будут тяжелые последствия.

- Как у жилого дома. Если ступенька обвалится, и житель сломает ногу, главный инженер управляющей компании может получить срок. Так почему никто не отвечает перед жертвами аварии из-за ямы или другой дорожной напасти? У нас, между прочим, до 40% ДТП происходит из-за неудовлетворительных дорожных условий, - отмечает Петр Шкуматов.

Также он предложил ввести лицензирование строительных работ, чтобы не было фирм-однодневок. Необходимо, по мнению эксперта, присваивать компаниям классы. Если фирма зарегистрировалась только вчера, то можно поручить отремонтировать дорожку во дворе. Если же хорошо заасфальтирована, можно перейти кусочек улицы.

- Тогда компаниям будет выгодно строить дороги, как можно лучше. Это откроет путь к более «жирным» заказам, - отмечает Петр Шкуматов.

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ИСТОЧНИК KP.RU