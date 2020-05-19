В Ялте поймали гастарбайтера, который жил в автомобиле и воровал крышки люков

19 Май 2020 2020-05-19T18:48:48+03:00

Мужчина приехал устраиваться на работу, но вместо легального труда занялся сдачей краденого на металлолом

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В Ялте поймали 29-летнего жителя Украины, который воровал в Ялте крышки от канализационных люков. Краденые крышки обнаружили сотрудники ГИБДД в багажнике автомобиля ZAZ Шанс, которым управлял гость Крыма.

Украинец признался, что похитил металлические изделия из Сквера Победы, а также с улиц Батурина и Красноармейской вместе со своим другом - 31-летним жителем одного из сел Джанкойского района, ранее судимым за имущественные преступления.

- В багажнике инспекторы ГИБДД выявили инструменты, предположительно, используемые для демонтажа крышек люков. Все предметы были изъяты полицейскими, - цитирует МВД Крымское информационное агентство.

Задержанный украинец пояснил, что приехал в Крым, чтобы устроиться на работу, но ничего не нашел. Арендовал автомобиль и какое-то время жил прямо в нем.

Полиция проводит проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU