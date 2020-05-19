2020-05-19T19:06:32+03:00
Коронавирус Covid-19

В Минздраве РФ рассказали, когда возьмут под контроль коронавирус

Ситуация наладится уже в этом году
Анастасия ЖУКОВА
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В России ожидают взять ситуацию с коронавирусом под контроль уже к середине летаВ России ожидают взять ситуацию с коронавирусом под контроль уже к середине летаФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В России планируют взять под контроль ситуацию с коронавирусом к июлю 2020 года.

- Несмотря на то что надо постепенно все-таки высвобождаться от такого понятия, как карантин, и постепенно выходить, я думаю, что к июлю месяцу вы забудете о нас и не будете нас приглашать, - приводит kp.ru слова главного внештатного инфекциониста Минздрава РФ Елены Малинниковой.

По ее словам, России следует ожидать всплески количества числа заболевших коронавирусом. Они будут сезонными, как и большинство ОРВИ, однако серьезных нагрузок на здравоохранение уже не ожидается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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