В Минздраве РФ рассказали, когда возьмут под контроль коронавирус

19 Май 2020 2020-05-19T19:06:32+03:00

В России ожидают взять ситуацию с коронавирусом под контроль уже к середине лета Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ситуация наладится уже в этом году

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В России планируют взять под контроль ситуацию с коронавирусом к июлю 2020 года.

- Несмотря на то что надо постепенно все-таки высвобождаться от такого понятия, как карантин, и постепенно выходить, я думаю, что к июлю месяцу вы забудете о нас и не будете нас приглашать, - приводит kp.ru слова главного внештатного инфекциониста Минздрава РФ Елены Малинниковой.

По ее словам, России следует ожидать всплески количества числа заболевших коронавирусом. Они будут сезонными, как и большинство ОРВИ, однако серьезных нагрузок на здравоохранение уже не ожидается.

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ИСТОЧНИК KP.RU