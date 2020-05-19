2020-05-19T19:13:10+03:00
Экономика

Выйдя из режима самоизоляции, россияне начали раскупать палатки и надувные лодки

Эксперты подсчитали, что люди покупают чаще всего
Анастасия ЖУКОВА
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Россияне стали больше покупатьРоссияне стали больше покупатьФото: Анастасия ЖУКОВА
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В России после того, как президент объявил о завершении нерабочих дней из-за угрозы коронавируса, начали раскупать товары дл активного отдыха.

В частности, выручка таких магазинов выросла на 13,5% по сравнению с временами до кризиса. Особой любовью россиян пользуются палатки и надувные лодки.

Кроме того, больше стали зарабатывать магазины с товарами для автомобилей, для животных, а также для ремонта. В частности, люди стали больше покупать ламп и люстр, инструментов.

В стране сейчас работают почти 60% предприятий малого и среднего бизнеса, за неделю их оборот вырос до 60 процентных пунктов в сравнении с началом марта, пишет kp.ru со ссылкой на компанию «Эвотор».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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