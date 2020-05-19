В Симферополе и Севастополе 20 мая частично отключат электричество

19 Май 2020 2020-05-19T22:38:45+03:00

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19 мая, в отдельных районах Симферополя и Севастополя не будет света. Перебои с электричеством возникнут из-за ремонта электросетей.

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Амет Хан Султана, 2-62(чет);

ул. Озенбаш, 2-24 (чет), 1-21 (нечет);

ул. Акъ-Кая, 57;

ул. Трубаченко, 18, 22-26 (чет)

СЕВАСТОПОЛЬ

с 10.00 до 16.00

ул. Каштановая 2-6,1-5; шоссе Моргунова 41-43

с 11.00 до 17.00

село Орлиное – ул. Кедровая 16, 1-5(нечет),9-11(нечет),15, ул. Тюкова 97-А,99-101 (нечет), ул. Ивана Пахомова 8-а,8-10(чет),16-22(чет), 1-Б,1-В,1-Г,9-А,11-А,7.

с 8.00 до 17.00

Максимова дача, ул. Мельникова 6, сады «Садовод»;

село Орлиное – ул. Вишневая 24-А,42-А,46-А,2-46(чет),50, 35-А,37-А,37-Б,43-А,1-37 (нечет),43-47(нечет), ул. Рассветная 8,12-14 (чет), ул. Рябиновая 12-А,2-26(чет), 1-25(нечет),37, ул. Степная 2-4(чет),12-14(чет), 1-11 (нечет),15, ул. Ивана Пахомова 8, 15, ул. КСП «Красный Октябрь» уч.405, уч.441, ул. Интернациональная 2-48(чет), 1-39(нечет), ул. Широкая 2,10-12(чет), ул. Строительная 2-6 (чет),10-14(чет), 7-9(нечет), ул. Кедровая 11;

село Павловка – ул. Родниковская (коттеджи за пивзаводом);

село Родниковое (Письменный С.Е.);

село Подгорное – ул. Полярная 6-А,2-12(чет), 1-А,5-А,1-5(нечет),9,13-17(нечет),21, ул. Прохладная 2-14(чет), 7, ул. Подводников 4, 5-7(нечет), ул. Весенняя 2-А,12-А,2,6,12, 1, ул. Садовая 7-А,9-А,1-3(нечет),7-9(нечет),13, ул. Уютная 8-16(чет), 1-А,1-Б,3-11(нечет), ул. Привольная 3-15(нечет).

с 9.00 до 17.00

ул. Генерала Хрюкина 4,6-А,6-Б,6;

пр. Генерала Острякова,141-А,141-Б, 141-В,141,143,143-А,149

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ИСТОЧНИК KP.RU