2020-05-20T06:50:22+03:00
Общество

Погода в Крыму на 20 мая: без осадков и тепло +26

На полуострове в силе штормовое предупреждение
Ольга АВЕРЬЯНОВА
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На Южном берегу Крыма переменная облачность.На Южном берегу Крыма переменная облачность.Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
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20 мая на Крымском полуострове, как и накануне, актуальна высокая пожарная опасность и действует штормовое предупреждение.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +24…+26°.

Прогноз погоды по Севастополю: облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер ночью южный 6-11 м/с, утром и днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13…+15°, днем +22…+24°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер западный, юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +21…+24°.

В Керчи переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный, южный 6-11 м/с до 14 м/с. Температура воздуха днем +19…+21°.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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