«Прекратите баловаться!»: В Саках вандалы сняли «свежую» плитку на набережной

20 Май 2020 2020-05-20T09:32:33+03:00

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В Саках недавно начали мостить плитку на набережной лечебного озера, работы идут в рамках Федеральной целевой программы по развитию Крыма и Севастополя (ФЦП). Не успел подрядчик начать работы, как неизвестные вандалы сняли слой уже уложенной плитки!

К счастью, преступников удалось разыскать.

- Не сообщал вам об этом в сети, чтобы очередной раз не огорчать жителей города. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий Сакским отделом полиции, вся похищенная плитка была найдена и возвращена собственнику, - написал на своей странице в Facebook глава администрации курортного города Александр Овдиенко.

Он также поделился, что это не первое воровство муниципального имущества, и пригрозил видеозаписью с кражей цветов в Афганском сквере и по улице Революции.

- Сейчас делаем подборку тех, кто не может донести мусор до контейнеров. Хочу обратиться к нарушителям порядка - будет очень стыдно, если в этих сюжетах вы узнаете себя. Прекращаем баловаться! – обратился к хулиганам глава администрации Саки.

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ИСТОЧНИК KP.RU