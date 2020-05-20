В Керчи проложат дорогу к форту Тотлебена

20 Май 2020 2020-05-20T10:07:52+03:00

Вот так сейчас выглядит дорога к Керченской крепости. Фото: Сергей Бороздин / Facebook

Первый этап строительства планируют начать на следующей неделе

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В Керчи готовятся к строительству двухполосной автотрассы общей протяженностью 5,5 километров. Дорогу протянут к крепости Тотлебена.

Как сообщил глава администрации Керчи Сергей Бороздин на своей странице в Facebook, сегодня закончили очистку участка от мин, к концу подходят и археологические работы.

- На территории уже выполнено подключение к сетям коммуникаций и установлен строительный городок. Ордер на проведение земляных работ получен, - отметил Сергей Бороздин.

Автотрассу прокладывают в рамках федеральной целевой программы. К первому этапу строительства планируют приступить уже на следующей неделе.

Керченская крепостьФото: Анастасия ЖУКОВА

СПРАВКА КП

Форт Тотлебена (Керченская крепость) построили на мысе Ак-Бурун на берегу Керченского пролива. Охраняется государством как уникальный памятник XIX века. Сейчас на территории проводят экскурсии.

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ИСТОЧНИК KP.RU