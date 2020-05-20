В Крыму за последние сутки зарегистрирован только один новый случай заражения коронавирусом
В Крыму по состоянию на 20 мая 2020 года зарегистрирован только один новый случай заражения.
Как сообщила на заседании оперативного штаба руководитель крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская, новый пациент - житель Феодосии, родственник ранее выявленного заболевшего.
- Это контактный случай по семейному очагу в Феодосии. Источник инфекции - член семьи, вернулся Санкт-Петербурга, заболел. Были отработаны все контакты, - отметила Пеньковская.
Всего в Крыму с начала пандемии зарегистрировали 299 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, 122 из них выздоровели.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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