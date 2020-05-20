2020-05-20T10:18:19+03:00
Коронавирус Covid-19

В Крыму за последние сутки зарегистрирован только один новый случай заражения коронавирусом

Источником инфекции стал крымчанин, побывавший в Санкт-Петербурге
Анастасия ЖУКОВА
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В Крыму зарегистрировали еще один случай заражения коронавирусомВ Крыму зарегистрировали еще один случай заражения коронавирусомФото: Иван МАКЕЕВ
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В Крыму по состоянию на 20 мая 2020 года зарегистрирован только один новый случай заражения.

Как сообщила на заседании оперативного штаба руководитель крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская, новый пациент - житель Феодосии, родственник ранее выявленного заболевшего.

- Это контактный случай по семейному очагу в Феодосии. Источник инфекции - член семьи, вернулся Санкт-Петербурга, заболел. Были отработаны все контакты, - отметила Пеньковская.

Всего в Крыму с начала пандемии зарегистрировали 299 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, 122 из них выздоровели.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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