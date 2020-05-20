До конца недели в Крыму будут идти дожди

20 Май 2020 2020-05-20T10:32:35+03:00

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Кратковременные дожди и грозы ожидаются в Крыму до конца этой недели, сообщили в гидрометцентре республики.

Днем 20 мая существенных осадков не предвидится, местами пройдут небольшие дожди. Воздух прогреется до +26 градусов.

Завтра, 21 мая, погода в Крыму испортится. Ожидаются дождь и гроза. Похолодает до 12 -17 градусов выше нуля.

Уже в пятницу в Симферополе будет переменную облачность, пройдут небольшие дожди и грозы. Температура воздуха днем составит около 16 градусов тепла.

Небольшой дождь пройдет и в субботу: ночью ожидается +8 градусов, днем потеплеет до +18, сообщает «ForPost»

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ИСТОЧНИК KP.RU