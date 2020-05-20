2020-05-20T10:42:38+03:00
Общество

В Крыму под наблюдением медиков по коронавирусу находится чуть больше тысячи человек

Ежедневно количество крымчан под меднаблюдением сокращается
Надежда ДАЦЮК
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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В Крыму под наблюдением по коронавирусу находится больше тысячи человек.

- У нас 1042 человека под наблюдением медиков по коронавирусу. У нас ежедневно уменьшается кол-во человек под наблюдением. Надеемся, что крымчане будут следовать рекомендациям, - сообщила вице-премьер - министр труда и соцзащиты РК Елена Романовская.

По ее словам, 251 человек находится в стационарах, 657 - в обсерваторах.

Напомним, что 20 мая в Крыму зафиксировали еще одного человека, больного коронавирусом. Общее число инфицированных в РК составило 299 человек. Из них 122 уже выздоровели, 170 - продолжают лечение.

- Четыре человека с коронавирусом находятся в реанимации, остальные больные - в состоянии средней степени тяжести.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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