В Крыму под наблюдением медиков по коронавирусу находится чуть больше тысячи человек
В Крыму под наблюдением по коронавирусу находится больше тысячи человек.
- У нас 1042 человека под наблюдением медиков по коронавирусу. У нас ежедневно уменьшается кол-во человек под наблюдением. Надеемся, что крымчане будут следовать рекомендациям, - сообщила вице-премьер - министр труда и соцзащиты РК Елена Романовская.
По ее словам, 251 человек находится в стационарах, 657 - в обсерваторах.
Напомним, что 20 мая в Крыму зафиксировали еще одного человека, больного коронавирусом. Общее число инфицированных в РК составило 299 человек. Из них 122 уже выздоровели, 170 - продолжают лечение.
- Четыре человека с коронавирусом находятся в реанимации, остальные больные - в состоянии средней степени тяжести.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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