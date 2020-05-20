Крымская полиция поймала за сутки 20 смельчаков без масок

20 Май 2020 2020-05-20T11:46:42+03:00

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В Республике Крым за сутки полиции попались двадцать нарушителей масочного режима и пятьдесят пенсионеров, вышедших на улицу, несмотря на режим самоизоляции. Об этом на заседании оперативного штаба по профилактике коронавируса сообщил замруководителя МВД по Республике Крым Александр Смаглин.

- Вчера основные усилия бросили на проведение разъяснительных работ с гражданами. Старались не привлекать к административной ответственности, но в то же время 20 нарушителей, которые не профилактировались, все-таки было, - отчитался Александр Смаглин.

Помимо этого в МВД за сутки проанкетировали и отправили по домам 50 пожилых людей. Напомним, в Крыму продолжает действовать режим самоизоляции для граждан в возрасте 65 лет и старше.

Кроме того, полицейские составили 4 протокола в отношении родителей, чьи дети гуляли по городу без сопровождения взрослых.

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ИСТОЧНИК KP.RU