2020-05-20T11:46:42+03:00
Коронавирус Covid-19

Крымская полиция поймала за сутки 20 смельчаков без масок

А режим самоизоляции нарушили 50 пенсионеров
Анастасия ГОНЧАРОВА
Поделиться:
Полиция поймала двадцать нарушителей масочного режимаПолиция поймала двадцать нарушителей масочного режимаФото: Анастасия ЖУКОВА
Изменить размер текста:

В Республике Крым за сутки полиции попались двадцать нарушителей масочного режима и пятьдесят пенсионеров, вышедших на улицу, несмотря на режим самоизоляции. Об этом на заседании оперативного штаба по профилактике коронавируса сообщил замруководителя МВД по Республике Крым Александр Смаглин.

- Вчера основные усилия бросили на проведение разъяснительных работ с гражданами. Старались не привлекать к административной ответственности, но в то же время 20 нарушителей, которые не профилактировались, все-таки было, - отчитался Александр Смаглин.

Помимо этого в МВД за сутки проанкетировали и отправили по домам 50 пожилых людей. Напомним, в Крыму продолжает действовать режим самоизоляции для граждан в возрасте 65 лет и старше.

Кроме того, полицейские составили 4 протокола в отношении родителей, чьи дети гуляли по городу без сопровождения взрослых.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Аксенов пожаловался на отсутствие личной жизни из-за коронавируса
Крымчанин получил 8 лет за сбыт наркотиков
Двое срочников в Крыму пойдут под суд за ограбление прохожего
Американский YouTube без объяснений удалил страницу крымского телеканала
В Крыму составили 23 протокола за нарушение санэпирежима на предприятиях
Керченский суд посадил мужчину за избиение жены и домогательства к падчерице
За сутки в крымские обсерваторы попали 17 приезжих
В «Артеке» устроят репетицию курортного сезона для детей
Всех вахтовиков в Крыму заставят сидеть по 2 недели в изоляторе за деньги
Через Крымский мост за сутки не пропустили 4 машины
Крымская полиция поймала за сутки 20 смельчаков без масок
Роспотребнадзор: Уровень заболеваемости коронавирусом в Крыму продолжает расти
В Крыму под наблюдением медиков по коронавирусу находится чуть больше тысячи человек