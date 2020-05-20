В «Артеке» устроят репетицию курортного сезона для детей

20 Май 2020 2020-05-20T12:39:12+03:00

На примере Артека отработают алгоритм летнего отдыха для детей Фото: Евгения ГУСЕВА

Изменить размер текста: A A

В Международном детском центре «Артек» отработают порядок проведения летней оздоровительной кампании с выполнением рекомендаций Роспотребнадзора. С 1 июня лагерь готовится принять больше 1 тысячи крымских школьников.

- Если никаких взрывных ситуаций, ЧП и ЧС в эти две недели не будет, мы с 1 июня крымских детей в «Артек» отправим, - отметил глава Крыма Сергей Аксенов. - Окончательное решение будет приниматься после согласования с Росптребнадзором.

Рециркуляторы в корпусах, темометрия и медицинский контроль станут обязательными атрибутами летнего отдыха. На примере «Артека» весь санаторно-курортный комплекс получит представление по организации приема туристов. Если этот опыт окажется успешным, на уровне республики будет принято решение о приобретении путевок для крымчан.

- Пока мы говорим о внутреннем туризме, - подчеркнул Аксенов.

Ранее глава Крыма сообщил, что 26 мая обсудит с главой Роспотребнадзора Анной Поповой возможность открытия крымских объектов размещения туристов с 1 июня.

В настояще время действует мораторий на работу санаторно-курортного сектора.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU