2020-05-20T12:39:12+03:00
Туризм

В «Артеке» устроят репетицию курортного сезона для детей

Пробную смену организуют для крымских школьников
Анна КИРИЕНКО
Поделиться:
На примере Артека отработают алгоритм летнего отдыха для детейНа примере Артека отработают алгоритм летнего отдыха для детейФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

В Международном детском центре «Артек» отработают порядок проведения летней оздоровительной кампании с выполнением рекомендаций Роспотребнадзора. С 1 июня лагерь готовится принять больше 1 тысячи крымских школьников.

- Если никаких взрывных ситуаций, ЧП и ЧС в эти две недели не будет, мы с 1 июня крымских детей в «Артек» отправим, - отметил глава Крыма Сергей Аксенов. - Окончательное решение будет приниматься после согласования с Росптребнадзором.

Рециркуляторы в корпусах, темометрия и медицинский контроль станут обязательными атрибутами летнего отдыха. На примере «Артека» весь санаторно-курортный комплекс получит представление по организации приема туристов. Если этот опыт окажется успешным, на уровне республики будет принято решение о приобретении путевок для крымчан.

- Пока мы говорим о внутреннем туризме, - подчеркнул Аксенов.

Ранее глава Крыма сообщил, что 26 мая обсудит с главой Роспотребнадзора Анной Поповой возможность открытия крымских объектов размещения туристов с 1 июня.

В настояще время действует мораторий на работу санаторно-курортного сектора.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Профилактика коронавируса в Крыму»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Аксенов пожаловался на отсутствие личной жизни из-за коронавируса
Крымчанин получил 8 лет за сбыт наркотиков
Двое срочников в Крыму пойдут под суд за ограбление прохожего
Американский YouTube без объяснений удалил страницу крымского телеканала
В Крыму составили 23 протокола за нарушение санэпирежима на предприятиях
Керченский суд посадил мужчину за избиение жены и домогательства к падчерице
За сутки в крымские обсерваторы попали 17 приезжих
В «Артеке» устроят репетицию курортного сезона для детей
Всех вахтовиков в Крыму заставят сидеть по 2 недели в изоляторе за деньги
Через Крымский мост за сутки не пропустили 4 машины
Крымская полиция поймала за сутки 20 смельчаков без масок
Роспотребнадзор: Уровень заболеваемости коронавирусом в Крыму продолжает расти
В Крыму под наблюдением медиков по коронавирусу находится чуть больше тысячи человек