Через Крымский мост за сутки не пропустили 4 машины
За сутки через Крымский мост проехала 2651 машина, из которых четыре не пропустили в республику. Об этом на заседании оперативного штаба по профилактике коронавируса сообщил заместитель начальника МВД по Республике Крым Александр Смаглин.
- Через Крымский мост к нам на въезд прибыло 2651 транспортное средство. 4 единицы мы не допустили, так как оснований для прибытия не было. Убыло с территории Республики Крым 2659. Недопущенных к выезду не было, то есть все уезжали основательно, - отметил Александр Смаглин.
Напомним, что блокпост на Крымском мосту появился 2 апреля. Сотрудники правоохранительных органов останавливают машины, уточняют цель въезда и выезда из Крыма, а также интересуются самочувствием водителей и пассажиров транспорта.
В то же время полиция продолжает наблюдать за приезжими гражданами - соблюдают ли они самоизоляцию в течение 14 дней после прибытия. За сутки сотрудники проверили 200 адресов и нарушений не обнаружили.
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ИСТОЧНИК KP.RU