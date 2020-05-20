Через Крымский мост за сутки не пропустили 4 машины

20 Май 2020 2020-05-20T12:27:08+03:00

За сутки четыре машины не пропустили через Крымский Мост Фото: Анастасия ЖУКОВА

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За сутки через Крымский мост проехала 2651 машина, из которых четыре не пропустили в республику. Об этом на заседании оперативного штаба по профилактике коронавируса сообщил заместитель начальника МВД по Республике Крым Александр Смаглин.

- Через Крымский мост к нам на въезд прибыло 2651 транспортное средство. 4 единицы мы не допустили, так как оснований для прибытия не было. Убыло с территории Республики Крым 2659. Недопущенных к выезду не было, то есть все уезжали основательно, - отметил Александр Смаглин.

Напомним, что блокпост на Крымском мосту появился 2 апреля. Сотрудники правоохранительных органов останавливают машины, уточняют цель въезда и выезда из Крыма, а также интересуются самочувствием водителей и пассажиров транспорта.

В то же время полиция продолжает наблюдать за приезжими гражданами - соблюдают ли они самоизоляцию в течение 14 дней после прибытия. За сутки сотрудники проверили 200 адресов и нарушений не обнаружили.

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ИСТОЧНИК KP.RU