2020-05-20T12:31:26+03:00
Коронавирус Covid-19

Всех вахтовиков в Крыму заставят сидеть по 2 недели в изоляторе за деньги

Оплачивать пребывание своих наемных работников в изоляции должен будет работодатель
Анастасия ЖУКОВА
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Условия в изоляторе сходны с больничнымиУсловия в изоляторе сходны с больничнымиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Крым разрешат привозить сотрудников для работы вахтовым методом только в случае, если их перед началом трудовой смены отправят в обсерватор. Причем - на платной основе.

- В положение прошу внести, что работа вахтовым методом разрешена только в случае, если предприятие заранее пишет заявление, в какой день они привозят автобусом группу в платный обсерватор. Оплачивают и через 2 недели после того, как все тесты будут сданы и получены отрицательные результаты, все могут быть свободны, - заявил на заседании оперативного штаба глава РК Сергей Аксенов.

Его поддержала руководитель крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская. Она отметила, что эпидемиологическая ситуация в других регионах Российской Федерации пока не позволяет снять такие ограничения.

Как сообщалось, в Крыму с 1 мая всех приезжих из других регионов РФ и из-за границы помещают в обсерватор. В большинстве случаев пребывание там - бесплатно, исключение составляет только принудительная изоляция по решению суда (если гражданин добровольно отказался провести 14 дней в обсерваторе).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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