Всех вахтовиков в Крыму заставят сидеть по 2 недели в изоляторе за деньги
В Крым разрешат привозить сотрудников для работы вахтовым методом только в случае, если их перед началом трудовой смены отправят в обсерватор. Причем - на платной основе.
- В положение прошу внести, что работа вахтовым методом разрешена только в случае, если предприятие заранее пишет заявление, в какой день они привозят автобусом группу в платный обсерватор. Оплачивают и через 2 недели после того, как все тесты будут сданы и получены отрицательные результаты, все могут быть свободны, - заявил на заседании оперативного штаба глава РК Сергей Аксенов.
Его поддержала руководитель крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская. Она отметила, что эпидемиологическая ситуация в других регионах Российской Федерации пока не позволяет снять такие ограничения.
Как сообщалось, в Крыму с 1 мая всех приезжих из других регионов РФ и из-за границы помещают в обсерватор. В большинстве случаев пребывание там - бесплатно, исключение составляет только принудительная изоляция по решению суда (если гражданин добровольно отказался провести 14 дней в обсерваторе).
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ИСТОЧНИК KP.RU