Керченский суд посадил мужчину за избиение жены и домогательства к падчерице

20 Май 2020 2020-05-20T13:25:13+03:00

Керчанина посадили на шесть лет за избиение жены и домогательства к падчерице Фото: Анастасия ЖУКОВА

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В Керчи местный житель проведет шесть лет в колонии строгого режима за избиение жены и домогательства к падчерице.

Как сообщили в пресс-службе Керченского городского суда, между мужчиной и его женой разразился скандал, во время которого он несколько раз ударил ее по голове и сломал ей челюсть. Отправив супругу в больницу, преступник остался вместе с четырнадцатилетней падчерицей и попытался совратить ее путем разговоров на сексуальные темы.

Во время заседания вину керчанин отрицал. Он также добавил, что ссоры были из-за денег и начались еще в то время, когда подсудимый отбывал срок в исправительной колонии. После освобождения он с семьей не жил, но скандалы продолжались.

Фемида учла степень общественной опасности, приняла во внимание личность мужчины и отправила его в колонию строгого режима на шесть лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU