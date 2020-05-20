2020-05-20T13:36:04+03:00
Общество

В Крыму составили 23 протокола за нарушение санэпирежима на предприятиях

Порядка нет даже в сельских администрациях
Анна КИРИЕНКО
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За сутки 23 протокола за нарушение санэпидрежима в торговых сетях и объектах сферы услугЗа сутки 23 протокола за нарушение санэпидрежима в торговых сетях и объектах сферы услугФото: Михаил ПАТЛИС
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В Крыму за сутки составили 23 протокола за нарушение санэпидрежима в торговых точках и на объектах сферы услуг. Проверяющие столкнулись с игнорированием требований в сельских администрациях.

Как сообщил премьер-министр Крыма Юрий Гоцанюк, за сутки проверено более 10 тысяч субъектов хозяйствования. Выявлены 156 нарушений.

- В отношении субъектов, игнорирующих установленные требования, правила поведения и рекомендации Роспотребнадзора, подготовлены 23 материала для принятия мер, - отметил премьер.

Так, в Симферополе выявлено 7 нарушений, в Симферопольском районе - 6 в Бахчисарае - 5 и в Алуште - 4.

Кроме того, проверки в регионах показали безответственность местных администраций к выполнению требований санитарно-эпидемического характера. Так, в селе Восход Красногвардейского района проверяющие не нашли журналов термометрии, средств индивидуальной защиты и признаков дезинфекции ни в местной школе, ни на муниципальном предприятии, ни даже в здании администрации.

- Главы Восходненского сельского поселения, по всей видимости, или его там нет, или он бездействует полностью, - указал Гоцанюк. - По всем объектам, которые были проверены, не соблюдаются карантинные мероприятия.

Напомним, с 18 мая большинство предприятий и субъектов хозяйственной деятельности возобновили работу. При этом они берут на себя обязательства выполнять рекомендации Роспотребнадзора по термометрии, дезинфекции, социальной дистанции и масочному режиму.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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