Американский YouTube без объяснений удалил страницу крымского телеканала

20 Май 2020 2020-05-20T14:58:57+03:00

Находившиеся на платформе видеоматериалы будут перенесены на собственный сервер.

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Американский видеохостинг YouTube заблокировал страницу «Крым 24», сообщили в редакции телеканала.

- Сегодня утром команда YouTube внезапно удалила канал главного на полуострове телеканала. Это было сделано после трех лет успешного сотрудничества без предупреждения и объяснения причин, – говорится в сообщении.

Сегодня редакция пытается получить внятный ответ от службы поддержки YouTube.

Все находившиеся на платформе видеоматериалы будут перенесены на собственный сервер и появятся на сайте канала в ближайшее время.

До блокировки на страницу «Крым 24» в YouTube были подписаны более 20 тысяч человек.

Там были опубликованы выпуски новостей, программы и видеосюжеты, подготовленные журналистами канала.

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ИСТОЧНИК KP.RU