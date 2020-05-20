Крымчанин получил 8 лет за сбыт наркотиков
Керчанина отправили в колонию строгого режима на восемь лет за сбыт наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе Керченского городского суда РК.
Зимой прошлого года преступник заказал в интернете кокаин, затем крупной партией перевез вещество из Москвы в Крым. Он планировал сделать несколько «закладок» в Симферополе, даже два с половиной месяца успешно осуществлял задуманное. Но полиция его задержала.
На суде мужчина полностью признал свою вину и рассказал, как в интернете наткнулся на объявление о работе курьера и как сразу понял, что именно должен был распространять.
Служители Фемиды отправили подсудимого на восемь лет в колонию строгого режима.
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ИСТОЧНИК KP.RU