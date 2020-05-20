Двое срочников в Крыму пойдут под суд за ограбление прохожего
Крымский гарнизонный военный суд рассмотрит уголовное дело в отношении двух военнослужащих срочной службы, обвиняемых в разбойном нападении.
Они напали на прохожего, избили его и отобрали мобильный телефон, сообщает Крымское информационное агентство.
В декабре прошлого года солдаты-срочники самовольно покинули воинскую часть, и в районе автобусной остановки пгт Гвардейское ограбили прохожего.
Они попросили у мужчины закурить, напали на него, избили, нанося удары ногами, руками и стеклянной бутылкой, отобрали мобильный телефон и скрылись. Обоим грозит до десяти лет лишения свободы.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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