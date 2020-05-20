Двое срочников в Крыму пойдут под суд за ограбление прохожего

20 Май 2020 2020-05-20T15:17:36+03:00

Двое срочников сядут в тюрьму за разбой

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Крымский гарнизонный военный суд рассмотрит уголовное дело в отношении двух военнослужащих срочной службы, обвиняемых в разбойном нападении.

Они напали на прохожего, избили его и отобрали мобильный телефон, сообщает Крымское информационное агентство.

В декабре прошлого года солдаты-срочники самовольно покинули воинскую часть, и в районе автобусной остановки пгт Гвардейское ограбили прохожего.

Они попросили у мужчины закурить, напали на него, избили, нанося удары ногами, руками и стеклянной бутылкой, отобрали мобильный телефон и скрылись. Обоим грозит до десяти лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU