Аксенов пожаловался на отсутствие личной жизни из-за коронавируса

20 Май 2020 2020-05-20T15:24:24+03:00

Ранее крымчане высказали возмущение главе, что на соцпособия невозможно прожить месяц, а вот на его зарплату можно

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Глава Крыма Сергей Аксенов пожаловался на отсутствие личной жизни из-за увеличения нагрузки в связи с ситуацией по коронавирусу. Поводом для этого стали жалобы крымчан в соцсетях на то, что на социальные выплаты невозможно прожить в месяц и сравнили их с зарплатой Аксенова.

- Знаю, что прожить на такую сумму невозможно. Но тем, кто считает, что у меня большая зарплата, я предлагаю на моем месте одну неделю поработать: послушать в свой адрес все высказывания по ситуации; понять, что у меня нет здесь ни личной жизни и вообще ничего, - сказал Аксенов.

Глава республики отметил, что не каждый человек согласится на такие условия.

- Другой человек спросит, нужна ли мне такая зарплата, как у него, за то, что он терпит. Это большой вопрос, - заключил Аксенов.

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ИСТОЧНИК KP.RU