Медработники Крыма на камеру поблагодарили чиновников за полученные надбавки

20 Май 2020 2020-05-20T17:05:11+03:00

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Сотрудники крымского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи на своей странице в Telegram опубликовали видеообращение к Главе Республики Крым Сергею Аксенову.

Как сообщили в пресс-службе медучреждения, это сделали из-за негативных публикаций в соцсетях, которые порочили честь и достоинство сотрудников и руководства.

- Этим видео мы, работники «тыла» и передовой отряд медиков, выражаем поддержку нашим руководителям всех уровней: от руководителей подстанций, до руководителей всего Центра Медицины Катастроф и Скорой Медицинской Помощи, руководителей Минздрава Республики и руководителю Республики Крым, Сергею Валерьевичу Аксенову, - написано в сообщении к видеозаписи.

Сотрудник профсоюза скорой медицинской помощи утверждает, что все надбавки медики получили.

- Все медицинские работники, все члены трудового коллектива не останутся без внимания. Все обращения в первичную профсоюзную организацию будут рассмотрены, независимо от того, член это профсоюза или нет. Будут приняты меры по устранению всех недочетов со стороны работы администрации или профсоюзной организации, - добавил он.

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ИСТОЧНИК KP.RU